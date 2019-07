Homenaje del pueblo a Mariana Grajales (+Fotos)

Santiago de Cuba, Cuba. – Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada en el cementerio de Santiago de Cuba ante la tumba de Mariana Grajales Coello, Madre de la Patria, al cumplirse el aniversario 204 de su natalicio.

A la ceremonia asistieron dirigentes del Partido y Gobierno en la provincia, así como una representación de la Asociación de Combatientes, la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones de masas del territorio santiaguero.

En la ceremonia homenaje, Yudelkis Ortiz Barceló dirigente del Partido en Santiago de Cuba, resaltó el ejemplo de la vida heroica de Mariana Grajales quien entregó a la lucha independentista a sus valientes hijos y esposo.

Destacó además, momentos de sacrificios de la madre de los Maceos en sus 10 años de manigua redentora y evocó palabras de elogios de Martí por llevar una vida consagrada a la libertad de la Patria.

