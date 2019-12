Homenaje de las FAR al Héroe Nacional, José Martí

Santiago de Cuba. – Como cada 2 de diciembre, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias rendirán tributo de recordación al Héroe Nacional, José Martí, en el cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, al cumplirse el aniversario 63 del desembarco del Granma y Día de las FAR.

Cadetes y camilitos, destacados por sus resultados integrales, tendrán a su cargo la guardia de honor y el depósito de las ofrendas florales durante la ceremonia militar que tendrá lugar ante el Mausoleo del Apóstol.

En la actividad participarán jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior y combatientes de la Revolución, así como autoridades del Partido y el Gobierno con una representación del pueblo santiaguero.

En el homenaje se colocarán flores ante el monolito que atesoran las cenizas de Fidel, fundador de las FAR y expedicionario jefe del yate Granma.

