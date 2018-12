Homenaje al empeño de dos gigantes (Fotos+Videos)

Con una recordación a la labor continental de Fidel y Chávez, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez inauguró hoy en La Habana la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

En el discurso inaugural, Díaz-Canel rindió homenaje al empeño y la realización de ese proyecto integracionista basado en la complementaridad nacido un día como hoy hace 14 años de los sueños de ambos líderes.

El mandatario cubano recordó que más de 2 millones 800 mil personas en Latinoamérica y el Caribe recuperaron la visión beneficiados por la Operación Milagro, que fue una de las primeras acciones del proyecto del ALBA-TCP.

Díaz-Canel detalló la evolución del proyecto desde que Chávez lo anunció en Isla Margarita como una alternativa regional al Área de Libre Comercio de Las Américas, ALCA, que entonces impulsaba Estados Unidos.

En menos de 15 años nos enorgullece contar las obras de la integración de los países del ALBA, como los más de 11 mil médicos formados en las escuelas latinoamericanas de Medicina de Cuba y Venezuela, expresó hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.

Mencionó los más de 2 millones operados de la vista, los 30 millones de consultas oftalmológicas, y el millón y medio de personas con discapacidad censadas y atendidas socialmente.

Señaló los 4 millones de alfabetizados en la región con el método cubano Yo Sí Puedo; y la erradicación del analfabetismo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua como logros, a pesar de la guerra económica contra la Revolución Bolivariana.

Los expertos coinciden en que no hay precedentes de una conquista social de esta envergadura en otro mecanismo de integración; pues no sólo tenemos logros en el área social, enfatizó el presidente cubano al inaugurar la Cumbre del ALBA.

El presidente Miguel Díaz-Canel se refirió al Banco del ALBA, que ofrece financiamiento a las naciones de la región para proyectos e inversiones en favor del desarrollo económico y social, y acuerdos para el suministro de combustible mediante pagos justos.

¿Quién puede ignorar la ayuda de médicos y trabajadores eléctricos cubanos y caribeños; de rescatistas venezolanos, bolivianos, nicaragüenses, cubanos y salvadoreños; de científicos de nuestras naciones, cuando más lo hemos necesitado? preguntó Díaz Canel.

Hablamos -subrayó- de una ayuda sin condicionamientos, respetuosa de los intereses nacionales y las legislaciones de cada pais; pues entre nosotros, NO caben chantajes políticos ni de ninguna clase.

El presidente cubano reafirmó que la Alianza es un paradigma incuestionable de solidaridad, cooperación y concertación entre sus miembros, y esos valores constituyen su principal fortaleza.

La coyuntura actual demanda unidad, concertación política entre nuestros países, y esfuerzos decisivos para enfrentar la estrategia diversionista del imperialismo , aseveró el Presidente, Miguel Díaz-Canel al inaugurar la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP.

Significó que se impone la convicción inquebrantable de que Nuestra América es una sola, y constituye deber fundamental impedir que nos arrebaten los recursos naturales y nos sometan a su hegemonismo.

Díaz-Canel denunció que el imperialismo ha retomado la Doctrina Monroe, y bajo esa certeza e instó a poner por delante lo social, ser humanistas, fortalecer la cohesión social, porque como dijo Chávez, eso es el ALBA.

Rememoró los logros de la alianza en disímiles sectores, todo ello en un contexto de subversión, intentos de golpes de estado y un bloqueo que no ha cesado.

En la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, el Presidente Miguel Díaz-Canel reiteró la solidaridad de Cuba a Venezuela y Nicaragua, principales objetivos de los más recientes ataques para desmontar los avances en materia de soberanía y justicia social.

En ese sentido, reiteró que el ALBA es bastión infranqueable contra los intentos de las fuerzas mercenarias de aislar a esos dos países, y ratificó que siempre estaremos junto a esos hermanos de lucha.

Díaz-Canel alertó que la injerencia en los asuntos internos de los Estados, la subversión política, las agresiones económicas, y las amenazas de uso de la fuerza, constituyen peligros reales para la paz y seguridad en la región.

La observancia de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz es esencial para preservar la estabilidad en el área, remarcó.

Ni por un momento podemos olvidar la más importante y vital de las tareas que compartimos: enfrascarnos de forma permanente en la construcción, fortalecimiento y defensa de la unidad, expresó el Presidente Miguel Díaz-Canel.

En la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, significó que el bloque es una necesidad, y eficaz espacio de concertación, unidad, defensa de las causas más justas, integración y solidaridad.

También evocó Díaz-Canel las lecciones de historia brindadas por el Héroe Nacional de Cuba, y compartió con los presentes el ideario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, a quien llamó el más martiano de los martianos.

Defendamos entonces las nobles ideas que compartimos en el ALBA -TCP, concluyó el presidente cubano en la Cumbre que sesiona hoy en La Habana.

Desarrollo económico compartido, unitario e integrado de nuestros países es la tarea inmediata, afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Décimo Cuarta Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio.

Maduro propuso que el bloque adoptara la moneda virtual venezolana, el Petro, como parte de ese esfuerzo económico de cara al futuro, y consideró a esa divisa como un instrumento maravilloso para la inversión y el intercambio.

El mandatario venezolano insistió en la necesidad de retomar temas económicos como centro vital del esfuerzo por garantizar la independencia y sostenibilidad del modelo integracionista colectivo.

Nuestro pensamiento económico tiene que evolucionar hacia una visión integradora, para desterrar la actual mirada capitalista y disgregadora heredada del colonialismo, subrayó Maduro en la reunión en La Habana.

El presidente venezolano Nicolás Maduro evocó la relación entre Fidel y Chávez que permitió por encima de vicisitudes de todo tipo, la concreción de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

El ALBA ha sido y es el único proyecto de integración y unidad e los pueblos de América Latina y el Caribe, que ha llevado a los hogares de los más pobres salud, educación y solidaridad, afirmó el mandatario al hablar en la Cumbre del bloque regional.

Señaló que la contraofensiva imperialista ha logrado avances parciales y circunstanciales en Latinoamérica, zona que, señaló, es disputada por un proyecto neoliberal y una idea inclusiva y solidaria para nuestros pueblos.

En otro momento de su intervención, Maduro afirmó que Cuba está a la vanguardia de todos los proyectos sociales del bloque regional, que incluye salud, educación y deportes.

Roosevelt Skerrit, primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, ratificó el compromiso de su país con los principios de unidad, cooperación y colaboración que definieron el nacimiento del ALBA gracias a la visión de sus fundadores: Fidel y Chávez.

Recordó que su país se incorporó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en 2006, y los resultados de ese mecanismo de concertación han sido muy positivos, razón por la cual llamó a consolidar su institucionalidad.

Roosevelt Skerrit agradeció la extraordinaria solidaridad ALBA hacia la pequeña isla caribeña, para ayudarla a enfrentar los efectos devastadores del paso de un huracán.

El primer ministro de Dominica reafirmó el respaldo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, así como al gobierno sandinista de Daniel Ortega, y aseguró que su país jamás de amedrentará ante amenazas y presiones.

