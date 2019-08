Homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

La Habana, Cuba. – Con una actividad político cultural en el Palacio de Torcedores de La Habana, el movimiento sindical y sus afiliados, iniciarán en el país un amplio programa por el Aniversario 93 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La Central de Trabajadores de Cuba informó en los centros laborales de diferentes sectores, que los afiliados dedicarán la jornada de trabajo al máximo líder de la Revolución cubana, con poemas, canciones con temas políticos y revolucionarios, así como con otras iniciativas.

Actividades especiales se realizarán en centros, obras e instituciones inauguradas por el Comandante en Jefe, y en colectivos laborales visitados por Fidel.

En todas las provincias, los trabajadores recordarán al conductor del Asalto al Cuartel Moncada con intercambios, conferencias, paneles, y videos sobre distintos pasajes su vida.

