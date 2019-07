Hay que ir a la esencia de la identidad

La Habana, Cuba. – La plataforma colonizadora del imperio lo primero que quiere destruir es la identidad, y para triunfar tenemos que saber cómo defenderla, planteó el presidente Miguel Díaz Canel en la comisión parlamentaria de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Recordó la ocasión en que el General de Ejército Raúl Castro invitó al Consejo de Ministros al espectáculo Abracadabra de La Colmenita, y cómo aquella obra fue una enseñanza, pues desde la sensibilidad hacía pensar en la savia de nuestra identidad.

Consideró que los involucrados en la formación del público -instituciones culturales, educacionales y medios de comunicación- tienen que tener un comportamiento culto, educado y elevado en valores.

Eso se logra cuando uno siente su identidad y ahonda en ella para actuar con coherencia, dijo Díaz Canel en los debates sobre la política cultural en la programación radial y televisiva.

En la Comisión parlamentaria de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a la que asistió Díaz-Canel, el presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Alfonso Noya, convocó a integrar todos los saberes de la sociedad en los medios de comunicación masiva.

Varios diputados abogaron visibilizar más el movimiento coral, los artistas aficionados, los avances cientìficos en Cuba y la diversidad de nuestras expresiones artísticas.

Abel Prieto advirtió que es decisiva la coherencia en el frente cultural descolonizador y, que queda mucho por hacer para conciliar acciones contra la frivolidad inducida por la seudocultura que se pretende imponer desde los centros hegemónicos.

Díaz- Canel estuvo también en el análisis y aprobación de la propuesta de dictamen del Proyecto de Ley de Símbolos Nacionales, que será presentada en el periodo ordinario de sesiones del Parlamento.

A pensar cuál es el país informatizado que queremos estimuló el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al culminar su intervención en la Comisión parlamentaria de Atención a los Servicios, que analizó el tema del comercio y gobierno electrónicos.

Hoy el debate es profundo, y buscando perfeccionamiento, dijo al referirse al proceso de informatización de la sociedad, e insistió en la preparación de los directivos para que sean elementos activos impulsando los procesos de comunicación en las plataformas digitales.

Durante la Comisión de Atención a los Servicios, Dáz-Canel enfatizó en distinguir cuáles son los procesos que necesitamos informatizar, y destacó la importancia de la generación de contenidos.

Acerca del comercio online, el presidente cubano resaltó la necesidad de incorporar más en la vida cotidiana el monedero electrónico y el uso de las pasarelas de pagos.

La materia prima fundamental para el desarrollo de la informatización de la sociedad es el conocimiento , afirmó el Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, en la Comisión parlamentaria de Atención a los Servicios.

Ponderó que se trabaja para diversificar las formas de acceso a Internet y hacerlas asequibles al pueblo, y describió al gobierno electrónico como un proceso transversal que debe verse más allá de la arista tecnológica.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Martínez, anunció que comienza una prueba piloto de la aplicación En Zona, que gestionará todas las transacciones hechas entre personas naturales, y cooperativas, así como la administración de negocios y compra online.

En el debate, el diputado holguinero Agustín Chang señaló los problemas relacionados con el uso de los terminales de puntos de venta en entidades de comercio, por deficiencias en la conectividad.

Al intervenir en la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional, el Primer Vicepresidente Salvador Valdés Mesa llamó al chequeo sistemático de los recursos consignados al desarrollo económico.

El miembro del Buró Político participó en el análisis del control y fiscalización al cumplimiento de las medidas del Consejo de Ministros al Grupo Azucarero, para solucionar las deficiencias detectadas por la Contraloría General.

A partir de informarse que más del 70 por ciento de los recursos para la producción azucarera se operan en las bases productivas, Salvador Valdés Mesa insistió en que los trabajadores deben conocer la gestión de cada entidad para exigir el uso racional de los bienes.

Igualmente se refirió a la disciplina y al trabajo consciente para que los obreros y dirigentes se sientan comprometidos con las labores que realizan en aras de la producción.

En diálogo con los diputados, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, manifestó la necesidad de recuperar estructuras de la ganadería que desaparecieron, y orientó avanzar en la producción de alimento animal para sustituir importaciones.

En la Comisión Agroalimentaria del Parlamento, se informó que los pastos y forrajes se potencian con Moringa y Morera, mientras que se insiste en la siembra de maíz, yuca y soya para favorecer el desarrollo nutricional de los rebaños.

Los diputados conocieron del restablecimiento de más de 160 vaquerías, centros de desarrollo de terneros, de atención a novillas y de ceba, mientras se trabaja en aumentar la natalidad para incrementar las vacas en ordeño.

El Programa agropecuario contempla aumentar, a nivel local, la producción ovino-caprina, cunícula, avícola y porcina, por su amplia demanda.

La Comisión de Atención a los Servicios, en la que tomó parte el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, discutió el informe del control y fiscalización a la canasta normada y otros programas priorizados.

La titular de la Comisión, María del Carmen Concepción, explicó que los diputados entrevistaron unas 7 mil personas en todo el país para tomar opiniones sobre la canasta normada, el Sistema de Atención a la Familia, los centros de elaboración y la circulación mercantil minorista.

El grupo parlamentario comprobó que en los primeros meses del año hubo desabastecimiento de productos básicos en la red de tiendas en ambas monedas, sobre todo, pollo, aceite, harina de trigo, masa cárnica y carne de cerdo.

En el Sistema de Atención a la Familia detectaron descontrol en los censos, carencias de refrigeración, falta de mobiliario y deterioro de locales, entre otros problemas.

Hay que continuar trabajando para dar respuesta a los problemas que inciden en la gestión integral del agua , enfatizó la Vicepresidenta Inés María Chapman, en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, que contó con la presencia del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés.

Al presentar a los diputados el Plan Hidráulico Nacional, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, destacó la terminación de más de 900 obras desde 2015 hasta 2018.

Resaltó que hoy el 27 por ciento de los clientes del sector residencial cuentan con metrocontadores en sus viviendas, y señaló que millones de personas reciben mejoras en el servicio de abasto de agua potable.

Los parlamentarios conocieron de la puesta en marcha de la planta desaladora en Cayo Santa María, así como de otras cinco en Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba.

El principal problema del trabajo por cuenta propia es la ilegalidad impune, que provoca malestar en quienes cumplen sus obligaciones, afirmó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.

Al intervenir en la Comisión de Asuntos Económicos del parlamento, señaló que ese es un asunto sobre el que hay que poner el acento en los próximos meses con el mejoramiento del trabajo de los Grupos Multidisciplinarios y de Inspección.

Informó que al cierre de mayo último en el país hay 605 mil 908 trabajadores por cuenta propia, la mayoría en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

Prolifera nuevamente, bajo la modalidad de modista o sastre, la venta de ropa importada, alertó González, quien advirtió que se permiten violaciones en muchos lugares en época de carnavales, por lo que se necesita un mejor actuar en los territorios.

Una actualización sobre la inscripción en los Registros del Estado Civil, a partir de información de los hospitales maternos, ocupó la atención de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento.

Se expusieron los resultados de visitas de los legisladores para chequear el asunto, que a pesar de algunas deficiencias, constituye una fortaleza en Cuba.

Al responder a preguntas de los parlamentarios, el Titular de Justicia, Oscar Manuel Silvera, informó que existen 302 oficinas del Registro Civil en el país, con una plantilla no cubierta totalmente, y enfatizó que se trabaja por avanzar hacia la digitalización, y eliminar las deficiencias que generan demoras en la inscripción.

Durante el trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional, se conoció que una delegación de 51 deportistas representará a Cuba en los Juegos Parapanamericanos, en Perú.

Los resultados del control y fiscalización al Programa de Prevención del Cáncer Cérvico-uterino, quinta causa de muerte en Cuba, fueron presentados en la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

Se constataron dificultades con la existencia de kits para la prueba citológica y hay baja percepción del riesgo en mujeres que se niegan al examen, imprescindible para detección temprana de la enfermedad.

En ese sentido, el Ministro de Salud Pública, José Angel Portal, llamó a la autorresponsabilidad e informó que en junio la industria entregó al sistema sanitario más de 190 mil kits.

Los diputados debatieron sobre el trabajo comunitario integrado y conocieron los resultados de investigación sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por adolescentes y jóvenes cubanos en sus prácticas sociales.

