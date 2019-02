Hacia el empleo de nuevas herramientas financieras(+Fotos y Tuit)

Hay que buscar una economía que pase de métodos administrativos a métodos financieros, aseveró el presidente Miguel Díaz Canel al participar en el Balance del Ministerio de Economía y Planificación, que examinó el trabajo de esa entidad en el año último.

Tras un profundo y transparente debate, liderado por el ministro Alejandro Gil, el presidente llamó a trabajar con realismo y con la capacidad de dejar a un lado lo que hacemos y no aporta los resultados esperados.

Díaz Canel pidió pensar las cosas de otra manera y para eso, dijo, es necesario utilizar la investigación científica, pero para llegar a la innovación sin engavetar los resultados.

Después de demandar el aumento de las exportaciones, el mandatario cubano señaló que por las características de nuestra economía de manera inevitable siempre habrá que importar materias para satisfacer algunas necesidades de la población.

Retos de la nueva Constitución

El presidente Miguel Díaz Canel destacó en el Balance del Ministerio de Economía y Planificación que la nueva Constitución impone retos en el área económica, como la autonomía municipal que obliga a coordinar en el Plan las necesidades nacionales con las territoriales.

También se refirió a la necesidad de defender las producciones nacionales y en ese sentido llamó a potenciar la empresa estatal y a utilizar los encadenamientos con la inversión extranjera, el turismo, las exportaciones y el sector no estatal.

Hay que destrabar cosas, eliminar la burocracia y aumentar el control, afirmó Díaz Canel quien además demandó acelerar las transformaciones en marcha

Al intervenir en el Balance del Ministerio de Economía y Planificación, destacó la idea de tener una gestión de gobierno más transparente y participativa, objetivo en el que desempeñan un papel fundamental los planes de informatización de la sociedad.

Por una planificación realista

En el Balance del Ministerio de Economía y Planificación, el titular de esa cartera, Alejandro Gil, abogó por buscar fórmulas para que en el Plan también se refleje el nivel de actividad de las formas de gestión no estatal.

Tras ofrecer un detallado y crítico informe, el ministro pidió integralidad en la concepción del Plan de la Economía, que, apuntó, debe conciliar los intereses locales con los nacionales.

Gradualmente, pero lo más rápido posible, tenemos que transformar el escenario para lograr un desempeño más eficiente de la economía, subrayó Gil quien subrayó que ese empeño es un imperativo de ahora.

El titular de Economía y Planificación aseguró que el nivel de detalle no es una garantía de que el plan se cumplirá, y en otro momento pidió trabajar a largo plazo, con un mínimo de 15 años por delante, aunque sin perder de vista las necesidades más inmediatas del país.

Algunas intervenciones

Directivos y trabajadores del Ministerio de Economía y Planificación intervinieron en el Balance de esa entidad, como el asesor ministerial Lázaro Toirac, quien abogó por incluir en el Plan a todos los agentes económicos del país.

En ese sentido, el decano de la Facultad de Economía, Antonio Romero, señaló que el Plan es fundamental para la sociedad, mientras que el especialista Jorge Ernesto Jaenz recordó que el país vive una tensa situación financiera que demanda incrementar las exportaciones.

El asesor ministerial, José Luis Rodríguez, significó que la economía cubana es atípica, pues tiene que lidiar con los negativos efectos del bloqueo.

En la reunión acompañaron a Díaz Canel, los vicepresidentes de los Consejos de Ministros, Ricardo Cabrisas, y de Estado, Gladys Bejerano; el Secretario General de la CTC, Ulises Guilarte, y Jorge Cuevas, miembro del Secretariado del Partido.

