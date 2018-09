Hablará hoy Díaz-Canel en la ONU

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervendrá hoy en el Septuagésimo Tercer Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y antes lo hará en la conmemoración del Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares.

Este martes, el dignatario llegó hasta la Misión Permanente de Vietnam ante Naciones Unidas para, en nombre del pueblo y el Gobierno de la Isla, ofrecer condolencias por el fallecimiento del mandatario de ese país, Tran Dai Quang.

Díaz-Canel estuvo acompañado en ese solemne momento por los representantes permanentes ante la ONU, de Cuba, Anayansi Rodríguez, y de Vietnam, Dang Dinh Quy.

En el libro de condolencias escribió: El pueblo y Gobierno cubanos siempre recordaremos con gratitud al compañero Quang por su permanente contribución al fortalecimiento de las históricas relaciones entre nuestros países.

Este martes, comenzó la primera jornada de la sesión de alto nivel del Septuagésimo Tercer Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas

La cita estuvo marcada por un discurso prepotente, amenazante, verdaderamente antinatura del inquilino de la Casa Blanca, y la réplica franca o indirecta de prácticamente el resto de los jefes de delegaciones, incluidos aliados cercanos.

Otros presidentes, primeros ministros, cancilleres y responsables de las delegaciones que intervinieron en la sesión, condenaron las medidas unilaterales de unas naciones contra otras, entre ellas el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, uno de los temas más constantes del día.

Desde los dignatarios africanos hasta Emmanuel Macrón –presidente de Francia–, y pasando por Recep Tayyip Erdogán, su homólogo de Turquía, se refirieron al multilateralismo como necesidad y realidad inobjetable.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.