Habaneros rememoran la historia

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el presidente de la Asamblea Provincial, Reinaldo García se realizó en Ciudad Escolar Libertad un Acto Conmemorativo por el arribo a La Habana de la Caravana de la Libertad, liderada por Fidel hace 61 años.

La Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, en la Provincia, Ailin Álvarez, afirmó que el pueblo de Cuba y en especial el de La Habana no olvida ese 8 de enero cuando los barbudos entraron a la ciudad victoriosos, después de derrotar a la dictadura.

Expresó que en esos años Fidel pronosticó que el camino no sería fácil y así ha sido sobre todo por el asedio de los Estados Unidos, pero hemos resistido y seguiremos adelante.

Ailin Álvarez enfatizó que está caravana del 2020 protagonizada por los jóvenes de este tiempo se mantiene vigorosa en su lucha por mantener la obra de la Revolución.

