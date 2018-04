Guiarán ideas de Fidel la lucha en Cumbre de las Américas

Santiago de Cuba, Cuba.- Las ideas del eterno líder Fidel Castro serán banderas de lucha en la VIII Cumbre de las Américas, expresó en Santiago de Cuba, Danelia Cutié Mustelier, profesora de Derecho, quien participará en el Foro de la Sociedad Civil que tendrá lugar en Lima, Perú, la próxima semana.

Agregó que Fidel siempre vió a América Latina como la gran patria, se preocupó por la eliminación de la pobreza extrema, por lograr la integración y el desarrollo, y a nosotros nos toca defender ese legado.

La santiaguera, doctorada en sistemas de garantías de derechos y miembro de la Unión de Juristas de Cuba, recalcó que el pensamiento del Comandante en Jefe está cada día más vigente.

Aseveró que el encuentro, que se realizará en el contexto de la Cumbre de las Américas, es de suma importancia para los movimientos sociales, y significó que allí se mostrarán las conquistas de la verdadera sociedad civil cubana.

