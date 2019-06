Granma: sede del Acto Central por el Día de la Rebeldía Nacional

La Habana, Cuba. – El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba aprobó otorgar a la provincia de Granma la sede del Acto Central Nacional por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el próximo 26 de julio.

Este territorio, por donde comenzaron hace 150 años las guerras por la independencia nacional, que conmemoró recientemente el Bicentenario del natalicio del Padre de la Patria y que sirvió de tribuna al último discurso del Comandante en Jefe en un acto central por el 26 de Julio, recibe con esta designación un estímulo adicional para continuar dando una respuesta contundente a las trasnochadas políticas del actual gobierno estadounidense e impulsar aún más la obra de la Revolución.

