Granma la Cuna de la Nacionalidad Cubana

Estamos en Granma porque es la Cuna de la Nacionalidad Cubana, de la Revolución y de la independencia, afirmó el Presidente cubano, Miguel Díaz Canel, al resumir una visita gubernamental a esa oriental provincia.

Significó la importancia que para él y otros integrantes del Consejo de Ministros, tiene visitar el territorio escenario hace 150 años del inicio de nuestras luchas libertarias, para aprender y poder ayudar en la relación que tiene que haber entre el Gobierno Central, provincial y local.

Díaz Canel, dijo que la visita persigue aplicar todas las posibilidades que se tienen de perfeccionar el trabajo, mejorar cosas, y de también socializar todo un grupo de experiencias importantes.

El Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, dijo que apreció un ambiente político ideológico, de compromiso, importante, satisfactorio y elevada la combatividad de la gente en Granma.

El dignatario cubano, Miguel Díaz Canel, afirmó que en Granma apreció muchos colectivos de dirección, centros de trabajo e instituciones, con una labor muy coherente, innovadora, audaz

Puso de ejemplo el sentido con que se trabaja en Manzanillo, en el centro de Cría de Cocodrilos, la Fábrica de Acumuladores, los Talleres Fajardo, la Cooperativa de Créditos y Servicios arrocera VIII Congreso, de Yara, y de la Empresa de Productos Lácteos Bayamo

Díaz Canel, ponderó los aportes en la capital de Granma de la Fábrica de tanques, pomos y contenedores plásticos para la basura, y de la Empresa Mecánica Bayamo, que tiene un gran concepto de la higiene y la limpieza en la industria

En ese centro todo está ordenado, limpio, todo se recicla, lo que es parte de una cultura industrial, que es preciso fomentar en Cuba, afirmó el Presidente Cubano, al destacar la imagen y aportes de la Empresa Mecánica Bayamo.

Al concluir una visita de Gobierno a Granma, Miguel Díaz Canel, Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, dijo que la dirección del país interpretó las directivas de trabajo del discurso de Raúl al constituirse la IX legislatura del Parlamento.

Explicó que el discurso del Primer Secretario del Partido, contiene elementos muy importantes de qué es lo que se debe priorizar en el trabajo, empezando por la política de cuadros, y enfatiza en las prioridades de programas en las condiciones actuales.

Díaz Canel, destacó la necesidad de fortalecer la relación del Gobierno Central con el Provincial, y que se le dieron facultades al Primer Vicepresidente Salvador Valdés, para que su oficina atienda directamente ese objetivo.

Miguel Díaz Canel, orientó seguir profundizando en que los cuadros se vinculen con la base, y la tengan distinguida según la estructura bajo su subordinación.

Los directivos provinciales y nacionales tienen que encontrar espacios para sistemáticamente contactar con la población para que haya vínculo, participación y escuchar mejor a la gente, dijo en Bayamo, el Presidente Cubano

Miguel Díaz Canel, orientó también sistematizar todos los procedimientos de trabajo, los espacios de decisiones, y que los cuadros e instituciones rindan cuentas de manera frecuente, y se tiene que montar desde los municipios hasta nivel de país

En todas las sesiones de Asamblea Nacional del Poder Popular, habrá como mínimo la rendición de cuenta del trabajo del Gobierno de una provincia y de un organismo de la Administración Central del Estado, anunció el Presidente Cubano, al concluir una visita de dos días a Granma

Añadió que esas rendiciones no serán complacientes, sino como contraparte, porque el tema es solucionar los problemas y no regodearse con los resultados.

