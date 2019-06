Granma en el camino del 26 de julio

Bayamo, Cuba. – El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia Granma, Federico Hernández, llamó al trabajo voluntario los domingos con entusiamo, organización y calidad, y afirmó que se garantizan actividades recreativas, deportivas y culturales cada fin de semana.

Las direcciones del Partido y del Gobierno en Granma declararon con la condición de En 26 a la dirección provincial de Educación, la Unidad Empresarial de Base Proyecto de investigaciones Hidráulicas, la Unidad Empresarial de Base INCOBAY de proceso de peces de agua dulce y el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

También recibió el reconocimiento moncadista la estudiante Claudia Elías Arias, del preuniversitario Francisco Vicente Aguilera, ganadora del Premio del Seminario Nacional de Estudios Martianos.

Estudiantes de la Universidad de Granma manifestaron que darán sus aportes en inversiones y en la producción de alimentos, como saludo al 26 de julio.

En el acto por el Aniversario 30 de la Empresa Mecánica Bayamo (EMBA), su colectivoacordó arribar al 26 de julio con el cumplimiento de sus planes productivos con eficiencia y apoyar las inversiones socioeconómicas que se ejecutan en Granma.

Los trabajadores recordaron cuando el líder de la Revolución, Fidel Castro, arribó la noche del 30 de noviembre de 1988 al lugar donde se edificaba la actual Empresa Mécánica, luego de resumir el acto nacional por la Batalla de Guisa.

EMBA es la única de Cuba que produce máquinas de riego de Pivote Central, molinos de viento, repara sistemas de riego por enrolladores y galvaniza en caliente estructuras metálicas.

La entidad sobresale por su integralidad, razón por la que, unida a sus resultados, aportó a la designación por el Buró Político a Granama como sede de las actividades centrales de Cuba por el 26.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.