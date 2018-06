Granma cuna de la nacionalidad cubana (+Fotos)

Bayamo, Cuba. – Estamos en Granma porque es la Cuna de la Nacionalidad Cubana, de la Revolución y de la independencia, afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al resumir una visita gubernamental de dos días a esa provincia.

Destacó lo útil que ha sido para poder ayudar en la relación entre el Gobierno Central, provincial y local, el recorrido por el territorio escenario hace 150 años del inicio de nuestras luchas libertarias.

En Granma aprecio un ambiente político ideológico de compromiso, importante, satisfactorio y de elevada combatividad. Si esa provincia triunfa, también lo logrará el país, aseveró Díaz- Canel

Señaló la necesidad de fortalecer la relación del Gobierno Central con el Provincial, y que se le dieron facultades al Primer Vicepresidente Salvador Valdés, para que su oficina atienda directamente ese objetivo.

El presidente Miguel Díaz-Canel recordó en Granma las palabras del Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, al constituirse la Novena Legislatura del Parlamento, en cuanto a las prioridades en el trabajo.

En especial se refirió a la Política de Cuadros para garantizar, entre otros aspectos, su vinculación con la base, así como los programas que en ese sentido se necesitan, atendiendo a las condiciones actuales.

En cuanto a la eficiencia en el trabajo integral del territorio aseguró que Granma cuenta con suficientes motivaciones políticas, ideológicas e históricas, y llamó a enfrentar las cadenas de impagos, ilegalidades y otros males mediante la estimulación de la producción e inversiones que generen empleos.

Insistió Díaz-Canel en lograr que el plan de la economía del territorio asuma en todo lo posible los intereses como país y del desarrollo de las provincias.

El presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, Miguel Díaz- Canel, llamó en Granma a financiar la reparación del policlínico patrimonial e histórico Poli Uno de Manzanillo, tan importante para el pueblo.

Dijo que lo mismo pasa con el hospital pediátrico de Bayamo que está paralizada su construcción, para lo que orientó un óptimo análisis a fin de reiniciar la edificación de esa obra de la Salud.

Díaz- Canel indicó rectificar los problemas que tiene el acueducto de Manzanillo, y poco a poco ir solucionándolos y así, acotó, fomentar la confianza de los vecinos de esa ciudad costera en que se atienden sus necesidades.

El presidente cubano también destacó las decisiones para terminar este año el Tanque de Hormigón apoyado de Barrio Azul, que contribuirá a mejorar el abasto de agua a la población de Bayamo.

Los directivos provinciales y nacionales tienen que encontrar espacios para sistemáticamente contactar con la población y mantener el vínculo, participar y escuchar mejor a la gente, dijo en Bayamo el presidente cubano que concluyó una fructífera visita de dos días a la provincia de Granma.

Miguel Díaz- Canel orientó sistematizar todos los procedimientos de trabajo, los espacios de decisiones, y que los cuadros e instituciones rindan cuentas de manera frecuente desde los municipios hasta el máximo nivel.

En todas las sesiones de Asamblea Nacional del Poder Popular habrá como mínimo la rendición de cuenta del trabajo del Gobierno de una provincia y de un organismo de la Administración Central del Estado, informó el presidente cubano.

Añadió que esas rendiciones no serán complacientes, sino con contraparte porque el tema es solucionar los problemas y no regodearnos con los resultados.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.