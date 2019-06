Gladys Bejerano se reúne con el presidente de El Salvador

El Salvador. – Al recibir a la vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba, Gladys Bejerano, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su país tiene mucho que aprender de la Isla, sobre todo en temas de salud.

Bejerano, quien asistió a la toma de posesión del nuevo gobernante el pasado sábado, le transmitió el saludo del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con sus mejores deseos para sus años de Gobierno.

Bukele afirmó que las relaciones de su Gobierno con nuestro país se basarán en el desarrollo bilateral y la cooperación mutua, en tanto Cuba afirmó que dará continuidad a las actuales relaciones políticas, económicas y de cooperación y a los lazos de amistad.

Esos nexos y la colaboración de Cuba, sobre todo en salud y educación, fueron también destacados por el presidente saliente Salvador Sánchez Cerén, al encontrarse en su último día de Gobierno con la vicepresidenta cubana.

