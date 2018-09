Por: Yaylen Rodríguez

Desde los aborígenes, el espíritu rebelde e independentista se evidenció siempre en los habitantes de esta Isla. Mambises, las Generaciones del 30 y del Centenario, y los Barbudos o Rebeldes marcan a grosso modo la histórica insurrección que fructificó bajo la certera guía de Fidel aquel histórico enero.

Fue ese siempre el motivo para lanzarse a la guerra: independencia, no injerencia. Los cubanos combatieron por autodirigirse, por trazar su destino, por elegir su sistema político y la forma de conducirse ante el mundo y en sus propias fronteras, de ahí la justeza de la lucha, se peleaba por un derecho que nos asistía como nación.

Por eso cuando Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución, el respaldo popular fue contundente, el pueblo reconocía así las tantas veces demostrada visión futurista del máximo líder y confiaba en que no podía ser otro el rumbo de Cuba.

Fidel lo sabía: había que contar siempre con el pueblo porque es el verdadero protagonista. Ese precepto lo transmitió siempre a las masas, y es una premisa de la Revolución. Por eso hoy, también en honor a su legado, el pueblo responde al llamado de la dirección del país y participa activamente en la consulta constitucional.

Y es que ahí se sustenta la nación del mañana y el carácter irrevocable del socialismo; y cada cubano sabe que corresponde preservar lo alcanzado y ratificar que Cuba seguirá siendo libre e independiente, porque nos asiste ese derecho.

De manera privilegiada, como no sucede en casi ningún otro país, para no ser absolutos, todos los ciudadanos son escuchados, incluso estando fuera de las fronteras.

Se tienen en cuenta las opiniones de los obreros, los intelectuales, las amas de casa, en fin, todas, porque este proceso ubica el futuro de todos en el centro del debate.

