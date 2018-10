Funcionario cubano afirma que el bloqueo daña al turismo

El bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba perjudica el desarrollo turístico de la Isla, porque eleva el precio de los productos que adquirimos y pone sanciones , afirmó en La Habana Iván de Armas.

El jefe de calidad del hotel Iberostar Parque Central comentó que al imponernos restricciones comerciales, esa política dificulta la adquisición de lo que necesitamos para mantener los estándares de calidad.

El estrellato de los hoteles nos exige insumos y posibilidades que no siempre el bloqueo nos lo permite, lamentó el directivo del centro de alojamiento, laureado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente por su labor en la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

A pesar de esa brutal política, Cuba desarrolla un turismo seguro y sostenible, y eso lo aprecia el visitante extranjero cuando observa el destino al que viene.

