Fuertes lazos unen a Cuba y CARICOM

La Habana, Cuba. – Representantes de Cuba y de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, celebraron el Día CARICOM-Cuba, en el aniversario 47 del establecimiento de los nexos diplomáticos.

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, presidió el acto en la Cancillería, donde el encargado de negocios de Barbados, Philip Sant Hill, recordó la decisión de Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana y Jamaica, de instaurar sus relaciones con La Habana y romper el aislamiento que pretendió imponerle Estados Unidos.

En nombre de las naciones de CARICOM, agradeció el permanente apoyo brindado por Cuba, especialmente en salud, educación, agricultura, deportes y en el enfrentamiento a desastres naturales.

Ana Teresita González, viceministra de Relaciones Exteriores, ratificó el compromiso solidario con sus vecinos, y afirmó que esos lazos continuarán siendo una prioridad de la política exterior de la Revolución.

