Frente al terrorismo más Revolución (+Foto)

Ofrendas florales del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz; del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel; y el pueblo de Cuba, presidieron la conmemoración por el aniversario 42 del crimen de Barbados.

La esgrimista Seili Mendoza Venzánt afirmó que los cubanos no cejaremos de exigir justicia frente a actos bárbaros como el del crimen de Barbados y el infame bloqueo.

Nuestro compromiso de lealtad a Fidel, Raúl y el pueblo, no se apagará, agregó, porque seguiremos haciendo más Revolución; y puntualizó que la delegación que fue a Barranquilla a los Centroamericanos rindió honor a los caídos en el avión en Barbados.

Participaron en el tributo en el cementerio de Colón, Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana; y Susely Morfa, primera secretaria de la UJC, entre otros.

