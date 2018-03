Otro fracaso de una falsa Red (+Video)

La Habana, Cuba. – Por segundo año consecutivo, la mal llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, liderada por miembros de la contrarrevolución cubana, otorga un premio internacional por el supuesto accionar a favor de la libertad.

Claro está que los elegidos para el galardón, el cual pretendían entregar en nuestra Isla, no son luchadores sociales ni defensores de los derechos de los pueblos, sino expresidentes derechistas que se han juntado para arremeter contra los proyectos progresistas de la región.

Qué esperar de la citada Red, que ya el pasado año confirió el trofeo al desacreditado Luis Almagro, quien al frente de la injerencista Organización de Estados Americanos, obedece a los dictados de Washington contra la dignidad latinoamericana.

Esta vez, como la anterior, el premio venía acompañado de un plan subversivo contra Cuba, para generar inestabilidad y dañar nuestra imagen en el mundo.

Ya debían haber aprendido los grupos de la contrarrevolución, que cualquier intento de modificar la estructura de la sociedad cubana, termina en fracaso. Así ha sucedido una y otra vez.

Ante su incapacidad de ganar el más mínimo apoyo que no sea por la vía de millonarias sumas de dinero sucio, su único camino es armar un show y revuelo en las redes sociales.

La realidad es que les sigue molestando, les duele, que continuemos siendo la Cuba libre y soberana, que el próximo domingo 11 de marzo acudirá a las urnas a decidir su futuro, sin imposiciones ni injerencia. Y como ratificó en julio último el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro: cualquier estrategia que pretenda destruir a la Revolución, ya sea mediante la coerción y las presiones o recurriendo a métodos sutiles, fracasará.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.