Fortalecer la exportación de minerales nacionales

Hoy concluye el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, no sin antes disertar sobre la industria del oro en Cuba.

En la jornada previa, representantes del negocio conjunto Sherritt-Unión del Níquel patentizaron la viabilidad de ese proyecto con más de 20 años de creado, y donde se evidencia el incremento de la producción de la fábrica Pedro Soto Alba, logrando mayores ingresos y exportaciones de níquel y cobalto.

También este miércoles, la Gerente General de la Empresa mixta Minera del Caribe S A, EMINCAR, Sandra Rojas, habló sobre las tendencias fundamentales y los avances de esa entidad ubicada en Pinar del Río.

Explicó que de acuerdo a los estudios geológicos, el yacimiento polimetálico Castellanos, concesionado a esa empresa, dispone de once millones de toneladas de reserva con el seis por ciento de zinc, y tres por ciento de plomo.

