Fortalecen Cuba y China relaciones bilaterales

El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa concluyó este viernes una visita de trabajo a China donde mantuvo encuentros con el vicepresidente Wang Gishan y el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China Yang Jiechi.

Ambas partes coincidieron en que las relaciones políticas están al más alto nivel con una comunicación fluida y permanente; y analizaron temas internacionales de interés común.

Cuba apoya de manera inequívoca el principio de Una sola China y condena la injerencia en sus asuntos internos en tanto Beijing mantiene una posición invariable contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Isla.

Valdés Mesa y la delegación que le acompaña se encuentran hoy en Pyongyang para las celebraciones por los 60 años de la República Popular Democrática de Corea y luego viajarán a Vietnam para conmemorar los 45 años de la primera visita de Fidel

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.