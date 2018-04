Foro de los Pueblos denuncia injerencia imperial

Expositores en el Foro de la Cumbre de los Pueblos, denunciaron que los sectores dominantes utilizan a Perú como plataforma y punta de lanza de Estados Unidos, en su contraofensiva neoliberal en América Latina.

El foro y plenaria central del evento paralelo a la VIII Cumbre de las Américas, se inauguró con gran entusiasmo, y trató sobre geopolítica, poder corporativo y movimientos sociales.

La presentación del foro, realizado en el auditorio de la Federación de Trabajadores de la Construcción, fue inaugurada por Ricardo Juárez, dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, quien dio la bienvenida a los asistentes.

El parlamentario Manuel Dammert, del progresista Movimiento Nuevo Perú, manifestó solidaridad con Venezuela agredida, con Cuba revolucionaria, con el ex presidente Lula Da Silva de Brasil, víctima de la manipulación de la justicia, y con el mandatario boliviano Evo Morales.

