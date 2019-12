Foro de América Latina sobre Desarrollo Sostenible se celebrará en La Habana

La Habana, Cuba. – El IV Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible se celebrará desde el 28 y hasta el 31 marzo en el Palacio de Convenciones de La Habana.

De acuerdo con una información disponible en el sitio del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, en días anteriores se constituyó el Comité Organizador para la celebración del evento.

Cuba, en su condición de presidente pro tempore de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, durante su 37 Período de Sesiones, organizará la cita que se realiza anualmente.

El Foro, está integrado Organismos de la Administración Central del Estado y entidades cubanas, será el último acto de la Isla como Presidente pro tempore, que traspasará esta posición a Costa Rica durante el 38 Período de Sesiones de la Comisión.

