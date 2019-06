Firman Cuba y Sri Lanka Memorándum de Entendimiento (+Fotos)

El Canciller de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, Excelentísimo señor Vasantha Naresh Parakrama Senanayake, y Marcelino Medina González, viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, firmaron en La Habana, un Memorándum de Entendimiento entre los Institutos Superiores de Relaciones Exteriores de ambas naciones.

En el documento se señala el establecimiento y desarrollo de la cooperación académica entre ambas partes, y el intercambio de información científica, académica y técnica.

El canciller sirilankés Yasinthia Senanayake, expresó a Radio Reloj, que su país y Cuba alcanzan ya los 60 años de amistad, por lo que la nación asiática continuará la colaboración y el apoyo a la Mayor de Las Antillas.

En ese contexto, el Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció al diplomático sirilankés, su posición de principios al votar en la ONU a favor de Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.