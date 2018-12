Firma Cuba pacto global sobre migración

Cuba ratificó su compromiso con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, durante la Conferencia Intergubernamental de Naciones Unidas, que adoptó este mecanismo de concertación mundial desarrollado en Marrakech, Marruecos.

La delegación cubana estuvo presidida por el Director General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodolfo Reyes.

En su intervención ante la conferencia, Reyes destacó la importancia de este Pacto para erradicar doctrinas y políticas discriminatorias y xenófobas, y rechazó el manejo con fines políticos del tema migratorio.

Una nota de prensa divulgada por la Cancillería cubana señala que la delegación cubana sostuvo un encuentro con Abdellah Ben Mellouk, Director de Cooperación Multilateral y Asuntos Económicos Regionales del Ministerio marroquí de Asuntos Extranjeros y Cooperación Internacional.

