Fieles al legado de Fidel, los jóvenes celebran su día

La Habana, Cuba. – Con múltiples actividades culturales y deportivas dirigidas a los niños, adolescentes y jóvenes, Cuba celebra hoy el Día Internacional de la Juventud, fiel al legado de Fidel, en el aniversario 93 de su natalicio que se cumple este martes.

El miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diosvany Acosta, enfatizó que serán jornadas de júbilo, reflexión y compromiso de las nuevas generaciones de cubanos.

Destacó que se realizarán encuentros con la Historia, acampadas, conciertos, festivales deportivo-recreativos, así como la exposición, debate y venta de libros relacionados con la vida y obra de Fidel.

Acosta dijo que enaltecer el legado del Comandante en Jefe como forma de perpetuar su ejemplo y enseñanzas no solo constituye un deber, sino también reafirmación del compromiso de los jóvenes cubanos con su pensamiento y la defensa de la Revolución.

