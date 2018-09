Fieles al ejemplo y enseñanzas de Fidel

Los Comités de Defensa de la Revolución están sin dudas en constante renovación, expresó el Segundo Secretario del Partido José Ramón Machado Ventura, al clausurar el IX Congreso de la mayor organización de masas del país, en el Palacio de Convenciones.

En presencia del Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, Machado Ventura recordó que los CDR surgieron en respuesta a los actos terroristas, que lejos de intimidarnos- como pretendió en vano el enemigo-, Fidel transformó en una organización genuinamente popular, novedosa y autóctona, siempre presta al combate.

Ratificó junto a los cederistas el firme compromiso de ser fieles al ejemplo y las valiosas enseñanzas del fundador de la organización, nuestro Comandante en Jefe.

En la actualidad, la tarea ideológica es la más importante, y avanzar en ese frente es necesario, destacó Machado Ventura en el IX Congreso cederista.

Al realizar una valoración integral del trabajo desde el anterior Congreso de los CDR al actual, el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, afirmó que hay avances sostenidos y prometedores, y por ello felicitó a la dirección nacional y a la masa cederista.

En la clausura del IX cónclave de la mayor organización de masas del país, Machado Ventura reconoció que las donaciones de sangre, una de las tareas más humanas y hermosas de los CDR, se han mantenido estables por más de 5 años.

Elogió la participación masiva y consciente de los ciudadanos en la consulta popular del nuevo proyecto de Constitución, con intervenciones que evidencian el estudio profundo y responsable del documento.

Machado Ventura felicitó, a nombre del Partido, a los CDR por su destacada participación en el desarrollo en las comunidades de la trascendental tarea.

Al clausurar el IX Congreso de los CDR, el Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, refirió que los análisis refirmaron la necesidad de que la organización sea cada vez más útil a la comunidad, fomente la unidad de la familia, potencie y estimule su contribución a reafirmar los valores de nuestra sociedad socialista.

Pero se impone, subrayó, buscar vías que permitan implicar a cada vez un mayor número de personas en el barrio, dar participación directa a los vecinos, y escuchar sus preocupaciones e intereses, y sumarlos a la propia organización de las actividades.

Machado Ventura convocó a enfrentar el delito, la corrupción, las ilegalidades, y las indisciplinas sociales en el barrio.

