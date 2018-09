Festejan aniversario de la creación de la República Popular Democrática de Corea

Como símbolo de la hermandad entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea, la mayor de las Antillas se sumó este jueves a los festejos por el aniversario 70 de la fundación de ese país asiático.

En un acto político cultural, realizado en la Casa de la Amistad, Oberto Santín, presidente del Comité Cubano de Apoyo a la Reunificación de Corea, dijo que al recordar esa fecha histórica se hace imprescindible reconocer la labor del gran líder Kim II Sung.

Destacó que las relaciones de solidaridad y cooperación entre Cuba y Corea Democrática, fueron impulsadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y que hoy se consolidan a través de la guía de Kim Jong Un y de Miguel Díaz-Canel.

Abundó que el apoyo mutuo en sectores tales como la salud, educación superior, cultura, deporte y agricultura ha sido vital para impulsar el desarrollo tecnológico de ambos pueblos.

