Festeja Cuba el Día de la Enfermería

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, felicitó en su cuenta de Twitter a los más de 85 mil enfermeras y enfermeros cubanos, con motivo de celebrarse este domingo el Día de la Enfermería.

El personal de enfermería desempeña un valioso papel en el avance hacia la #SaludUniversal. Desde el @MINSAPCuba felicitamos a los más de 85 mil enfermeras y enfermeros cubanos, quienes, con altruismo, entrega y profesionalidad, constituyen un pilar de la salud pública cubana, escribió el titular del sector.

La celebración tiene lugar con motivo de rendirse homenaje a la enfermera Florence Nightingale, quien nació el 12 de mayo de 1820 en Londres y falleció el 13 de agosto de 1910.

Nightingale fue una enfermera, escritora y estadística británica, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.

Desde muy joven se destacó en matemáticas y culminó sus estudios y aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria.

Resultó la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica y miembro honorario de la American Statistical Association.

