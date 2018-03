Feria Informática fortalece informatización de la sociedad

La Habana, Cuba.- La Feria Informática 2018 es superior a sus precedentes en participación nacional y foránea, y por la incorporación del sector no estatal, afirmó en La Habana Jorge Galván, director de Información y Comunicación del Grupo Empresarial de la Informatización y las Comunicaciones.

La cita se caracterizó por las alianzas concretadas entre el Grupo y los trabajadores por cuenta propia, que participan de manera activa en el proceso de informatización de la sociedad, declaró el directivo.

Al respecto calificó como muy provechosa la vinculación del potencial humano de las empresas del referido grupo con los jóvenes, que de forma particular realizan aplicaciones y proyectos.

Galván informó que durante el desarrollo de Informática 2018, estrecharon relaciones con entidades nacionales y foráneas vinculadas al sector, lo cual ha facilitado sellar relaciones y alianzas.

Jorge Galván, director de Información y Comunicación del Grupo Empresarial de la Informatización y las Comunicaciones, ponderó los avances en la informatización plasmados en la Feria Informática 2018.

Durante las jornadas de la Feria iniciadas el 21 de marzo en el recinto ferial de Pabexpo, se rubricaron seis cartas de intención y dos acuerdos con firmas de China y Francia.

Se desarrollaron conversaciones con entidades nacionales y extranjeras, en las cuales las empresas del Grupo Empresarial de la Informatización y las Comunicaciones, vieron posibilidades de integración y de llevar adelante proyectos conjuntos en función de la informatización.

En la XVII Feria Internacional Informática, que culmina, se presentaron trabajos del Grupo relacionados con aplicaciones, programas y softwares acordes con el proceso de informatización , aseveró Galván.



