¡Feliz aniversario, pueblo de Cuba!

La Habana, Cuba. – El júbilo popular se multiplica en toda la nación. En familia o entre amigos, más de 11 millones de cubanos celebran la llegada del año nuevo, y también del aniversario 59 del triunfo de la Revolución.

Cuba trabaja por un futuro mejor, por una sociedad cada vez más justa, lo que equivale a decir “Más Socialista”. El pueblo cubano se enfrenta a la transformación de nuestra realidad con nuevas leyes y profundas reformas que demandan, en primer lugar, una mentalidad nueva, como ha explicado el General de Ejército Raúl Castro.

Así arranca 2018, un año que deberá ser decisivo en el desarrollo económico del país, cuando todos debemos sudar la gota gorda si queremos que el bienestar que anhelamos y la prosperidad con que soñamos se hagan verdad para todos.

Con sus ínfulas de nuevo emperador, el presidente estadounidense Donald Trump regresa a la política hostil e infructuosa frente a Cuba, con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y el freno a los discretos avances hacia la convivencia civilizada entre los dos países.

Pero Cuba sabe de resistencias heroicas. Y también de sueños posibles. Son componentes de la sangre de su pueblo, heredados de José Martí y Fidel Castro. Ellos supieron inculcar que la reciedumbre y la tenacidad son armas mortíferas frente a cualquier intento por cercenar la unidad y hacernos claudicar.

Disímiles son los factores adversos que enfrenta hoy Cuba. Pero hace suya la sentencia del Apóstol de que la grandeza está en la verdad, y la verdad en la virtud. Ese espíritu, ese temple, han sostenido a la Revolución Cubana, martiana y fidelista, contra viento y marea. Así seguirá siendo.

