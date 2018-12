Felicita Raúl a pobladores del municipio Tercer Frente

Soy portador de un saludo fraternal del General de Ejército Raúl Castro Ruz a los pobladores del Tercer Frente, expresó Lázaro Expósito, primer secretario del Partido en Santiago de Cuba, en el discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

Al enumerar las tareas cumplidas en saludo a la efeméride, el dirigente santiaguero manifestó la eterna gratitud a los méritos y ejemplo del Comandante Juan Almeida y sus compañeros de lucha en la victoria contra la dictadura.

En el acto político cultural celebrado hoy en el poblado Cruces de los Baños, se entregaron reconocimientos a los 9 municipios de Santiago de Cuba, por sus resultados en la economía, los servicios y construcción de viviendas.

Además, se otorgó un Diploma Especial al Tercer Frente, donde se acometieron más de 500 acciones por la calidad de vida del pueblo.

