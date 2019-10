Felicita Raúl a las Milicias por su aniversario 60

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba felicitó a los milicianos en carta enviada al acto por el aniversario 60 de la fundación de las Milicias Nacionales Revolucionarias, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR y de recordación a Camilo Cienfuegos.

En el acto, presidido por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido, y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, se leyó la misiva que expresa la importancia de las Milicias en la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo

Raúl señala en la carta que hoy ante el incremento de las amenazas contra la Patria, es momento para redoblar la preparación en todos los órdenes

Al primer secretario del Partido se le otorgó la condición de fundador del MINFAR por mantener una actitud decisiva en la lucha insurreccional y la defensa de la Revolución.

En el acto por el aniversario 60 de la fundación de las Milicias Nacionales Revolucionarias, la creación del MINFAR y de recordación a Camilo, Machado Ventura destacó el simbolismo que encierra ese homenaje.

Señaló que desde el inicio de la Revolución, Fidel, Camilo y los principales jefes del Ejército Rebelde, todos junto al pueblo, trabajaron en la unificación de las fuerzas militares, y así surgieron el MINFAR y las Milicias Nacionales Revolucionarias.

Refirió la valía de Los Malagones como génesis de esa organización y destacó la fidelidad de Camilo Cienfuegos, a quien consideró un brillante combatiente en la campaña de la Invasión en Las Villas y de la Revolución.

Al acto asistieron jefes principales de las FAR y el MININT, fundadores de las milicias, una representación de las Milicias de Tropas Territoriales y otros.

