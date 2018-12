Felicita presidente Díaz-Canel a educadores cubanos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó en las redes sociales a los educadores cubanos, con un mensaje en el que resalta el pensamiento del Héroe Nacional José Martí.

El mandatario en su cuenta en Twitter expresó: “Abrazo especial para los educadores que Martí quería: maestros vivos y útiles que puedan enseñar la composición, riquezas y funciones de la tierra, las maneras de hacerla producir y de vivir dignamente sobre ella, y las noblezas pasadas y presentes que mantienen a los pueblos.

El Día del Educador se celebra en Cuba cada 22 de diciembre, desde 1961, cuando culminó de manera exitosa en la Isla la Campaña de Alfabetización y el país caribeño fue proclamado Territorio Libre de Analfabetismo.

Por ende, esta fecha especial permite apreciar la obra educacional desarrollada en Cuba, bajo el liderazgo del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.

