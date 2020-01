Felicita Presidente de Mongolia a Cuba por aniversario de la Revolución

Ulán Bator. – Khaltmaagiin Battulga, presidente de Mongolia, envió sus más cálidas felicitaciones a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con motivo del aniversario 61 del triunfo de la Revolución, el 1ro de Enero de 1959.

En una misiva publicada en el sitio web Cubaminrex, el líder mongol expresó sus más sinceras felicitaciones al pueblo cubano, y a su presidente, con motivo de la celebración el primero de enero de tan importante fecha para la nación antillana.

Igualmente, manifestó su confianza en que continuarán ampliándose las relaciones de amistad y cooperación entre ambos pueblos, las cuales celebran este año su aniversario 60.

Según la misión diplomática cubana en Ulán Bator, el jefe de Estado de Mongolia trasmitió su deseo de salud, bienestar y prosperidad al amistoso pueblo cubano.

