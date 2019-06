Felicita Presidente de Cuba a miembros del Ministerio del Interior

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a los miembros del Ministerio del Interior por el aniversario 58 de su fundación.

Por su gloriosa historia de heroísmo, audacia, sacrificio, entrega, fidelidad, inteligencia y de victorias, por el presente y el futuro que defienden, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

La entidad es un órgano de la Administración Central del Estado y su misión fundamental radica en la preservación de la Seguridad y el Orden Interior del país.

Asimismo, vincula el enfrentamiento a las actividades delictivas y contrarrevolucionarias con la prevención de esos fenómenos, aplicando con flexibilidad procedimientos educativos, profilácticos y preventivos.

