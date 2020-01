Felicita presidente de Cuba a campeones nacionales de béisbol

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó en su cuenta social de Twitter a los integrantes del equipo de Matanzas, campeón de la edición 59 de la Serie Nacional de Béisbol.

¡Matanzas campeón! Felicidades a los integrantes del equipo y al pueblo matancero. Merecida victoria. #SomosCuba #SomosContinuidad, escribió el mandatario en su mensaje.

La edición 59 de la Serie Nacional de Béisbol terminó en seis juegos, con victoria del equipo de Matanzas sobre Camagüey en el estadio Cándido González, con marcador de 11-2.

Luego de casi tres décadas sin conquistar el trofeo, un gran entusiasmo reina en la ciudad de Matanzas desde que cayó el último out del play off final entre Cocodrilos y Toros, y los matanceros vestidos de rojo se lanzaron a las calles con bocinas, cornetas y carteles con cocodrilos de diversos tamaños y figuras.

