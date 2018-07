Felicita el Presidente Cubano a nuevo mandatario de México

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, envió un mensaje de felicitación al mandatario electo de México, Andrés Manuel López Obrador, según informó el embajador de Cuba en esa nación, Pedro Nuñez Mosquera, en su cuenta de Twitter.

Díaz Canel se unió a otros mandatarios que reconocieron y felicitaron al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien consiguió un triunfo contundente en su tercera porfía por la banda presidencial.

López Obrador, en su primer pronunciamiento luego de ser confirmada su ventaja irreversible por el Instituto Nacional Electoral, agradeció las muestras recibidas por mandatarios y organizaciones internacionales.

Obrador superó a su principal contrincante en las urnas, Ricardo Anaya con un 53,3 por ciento del total de los votos emitidos.

