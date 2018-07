Felicita presidente de Cuba a López Obrador por victoria electoral

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel envió un mensaje de felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su “histórica victoria” en las elecciones presidenciales de este domingo en México.

Así lo ha informado en su cuenta de Twitter y su página de Facebook, el Director de América Latina del MINREX cubano Eugenio Martínez.

President of #Cuba ?? Miguel Díaz-Canel Bermúdez sent a congratulatory message to president-elect of #Mexico ?? Andres Manuel López Obrador @lopezobrador_ for his “historic victory”. pic.twitter.com/8ySPJZnoSj

En su tercer intento por acceder a la presidencia de México, López Obrador alcanzó una contunden victoria frente a los partidos tradicionales -PRI y PAN- quienes reconocieron el triunfo de las fuerzas de izquierda, quienes además de la presidencia de la República ganaron en varios estados, incluida la Ciudad de México.

Poco antes de la medianoche, López Obrador agradeció a los electores y dijo que comienza una nueva etapa para México. No les voy a fallar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica, sentenció ante miles de sus seguidores.

