 Felicita Díaz-Canel a las mujeres cubanas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a las invencibles cubanas en el Día Internacional de la Mujer.

Como dijera José Martí toda la Patria está en la mujer; si ella falla morimos, si ella nos es leal, somos. La abnegación de la mujer obliga al hombre a la virtud, añadió en un tuit el mandatario cubano.

Mientras que la víspera, también en la red social Twitter, Díaz-Canel aseguró que las féminas son fuente, sostén, belleza y ternura de la vida.

En tanto, el canciller Bruno Rodríguez señaló que las mujeres son el 58 por ciento de los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

‘Cada una, desde sus disímiles responsabilidades, es protagonista y partícipe de la diplomacia revolucionaria. A ellas y a todas las mujeres de #Cuba: FELICIDADES!!!’, escribió en su cuenta Rodríguez.

Instituciones y directivos del país utilizaron este fin de semana las redes sociales para felicitar a las cubanas este 8 de marzo.

