Felicita Díaz-Canel a campeones cubanos de Lima 2019

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó este domingo a los atletas cubanos que este último sábado ganaron preseas de oro en judo, lucha libre, remo y ciclismo en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Arlenis Sierra es de esas jóvenes que se imponen con voluntad, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter, donde congratuló a la doble campeona panamericana tras conquistar la medalla de oro en la ruta femenina del ciclismo.

Díaz-Canel saludó también al luchador Yurieski Torreblanca, quien ganó en estilo libre; y agasajó igualmente a Maylín del Toro e Iván Silva, campeones en distintas divisiones en judo.

En otro mensaje en la red de microblogging, el jefe de Estado, Díaz-Canel, apuntó que el cubano Ángel Fournier es el rey absoluto en América; cumplió y ganó el oro en el single masculino peso abierto del remo de los Juegos Panamericanos de Lima, destacando este domingo los resultados en judo de Idalys Ortiz y Andy Granda.

