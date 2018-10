Favorece la Universidad calidad de vida del adulto mayor

Con una ofrenda floral ante el Mausoleo a Julio Antonio Mella, inspirador de la Universidad Popular José Martí, se realizó el acto de inicio del Curso de la Cátedra del Adulto Mayor en la Universidad de La Habana.

Teresa Oroza Fraíz, presidenta del recinto académico, expresó a Radio Reloj, que este período lectivo los cursantes realizarán investigaciones sobre desarrollo humano, el rescate patrimonial, calidad de vida, aspectos psicológicos, el envejecimiento y la abuelidad.

Apuntó que el curso de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana contará con 500 discípulos, quienes serán atendidos en aulas distribuidas en toda la capital.

En el acto, la Asociación de Pedagogos de Cuba otorgó el Premio Gloria Guerra Menchero en la categoría individual a la profesora Georgina Diosdada de Armas y el colectivo al aula María Caridad Molina.

