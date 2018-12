En fase final de construcción mayor Central Eléctrica Diésel de Cuba

Cienfuegos, Cuba. – Con capacidad instalada de 84 megavatios se encuentra en la fase final en Cienfuegos la ejecución de la mayor Central Eléctrica Diésel de Grupos Electrógenos de Cuba.

El ingeniero Alfredo Abrahantes León, director del proyecto, informó que resta la terminación del edificio socio-administrativo y en la parte tecnológica falta la sub-estación.

Aseveró el especialista que cuando los 40 motores de tecnología alemana de la Central Eléctrica Diésel de Grupos Electrógenos, enclavada cerca de la Refinería de Petróleo en Cienfuegos, estén a plena capacidad de generación, asumirá el 60 por ciento de la demanda de energía de la provincia mediante el aporte de 80 megawatts/hora.

La inversión de la moderna planta comenzó en julio del 2016 para iniciar su funcionamiento en el nuevo año.

La mayor Central Eléctrica Diésel de Grupos Electrógenos de Cuba, enclavada en Cienfuegos, ocupa una extensión de 34 hectáreas.

Durante este 2018 se laboró ininterrumpidamente para garantizar su puesta en marcha que beneficiará también el enclave energético del oleoducto Refinería de Petróleo a la Central Eléctrica y una conductora de agua.

Los especialistas y técnicos ultiman detalles en los principales objetos, como el foso oleaginoso, los sistemas de tratamiento de residuales, pozo colector de aceite, base de los tanques de agua contra incendio, entre otros objetos de obra.

El ingeniero Alfredo Abrahantes León, director del proyecto, manisfestó la profesionalidad del equipo que entregará una obra de beneficio socioeconómico para Cienfuegos y toda Cuba.

