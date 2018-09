En fase crucial investigación sobre accidente aéreo en Cuba

La investigación sobre el accidente aéreo ocurrido el pasado 18 de mayo en La Habana entró en una nueva fase, que permitirá identificar si fue resultado de errores humanos o de fallas técnicas.

El presidente del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba, Armando Daniel López, precisó que a la nueva etapa se llega después de esclarecido casi en su totalidad el contenido de las 2 cajas negras del Boeing 737-200.

En el caso del equipo encargado de recoger las voces y sonidos de la cabina se esclareció entre un 90 y un 95 por ciento, mientras el destinado a registrar los parámetros del vuelo fue identificado en su totalidad, explicó.

Las investigaciones sobre la tragedia han tenido lugar con la participación de expertos de Cuba, México y Estados Unidos, país este último hacia donde fueron llevadas las cajas negras para completar su estudio.

