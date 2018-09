Falleció el presidente de Vietnam

Hanoi, Vietnam. – El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, falleció hoy en el Hospital Militar Central de Hanoi a los 61 años de edad.

Quang murió a consecuencias de una seria enfermedad, pese a los cuidados de médicos del país y extranjeros, informó la página Web de la presidencia vietnamita, que incluyó en el anuncio de la defunción un vídeo con imágenes y frases del fallecido.

El extinto mandatario había sido elegido al cargo por la Asamblea Nacional en abril de 2016, pocos meses después de que fuera propuesto en el Duodécimo Congreso del Partido Comunista.

Con anterioridad a ocupar la primera magistratura del país indochino, Quang fue ministro de Seguridad Pública. En el 2011 fue ascendido a Coronel General y en el 2012 a General.

Tran Dai Quang nació el 12 de octubre de 1956 en la provincia vietnamita de Ninh Binh.

