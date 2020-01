Falleció Asela de los Santos, destacada revolucionaria y pedagoga

La Habana, Cuba. – La destacada revolucionaria y pedagoga cubana Asela de los Santos Tamayo falleció este jueves en La Habana a los 90 años, informó en la red social Twitter Aurora Fernández, asesora del Ministerio de Educación Superior de Cuba.

Asela esfundadora de la Pedagogía revolucionaria y una fiel impulsora del derecho a la educación y del perfeccionamiento la enseñanza en Cuba. Nació el 10 de septiembre de 1929 en Santiago de Cuba. Se graduó de Doctora en Pedagogía en 1954.

En 1952 se integró a las luchas estudiantiles en la Universidad de Oriente, donde conoció a Vilma Espín, a quien la unió una hermandad y fidelidad eternas, amiga entrañable de Frank País García durante la clandestinidad, esposa del revolucionario José Ramón Fernández, “el Gallego”.

Asela protagonizó una importante batalla docente tras el triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959. Obtuvo el grado científico de Doctora en Pedagogía y fue ministra de Educación de Cuba.

Asela de los Santos participó activamente en las protestas por el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y fue detenida, junto a otras combatientes, al ser sorprendida repartiendo proclamas, sobre la situación imperante.

Se vinculó a Frank País y bajo sus órdenes formó parte del núcleo inicial que se integró al Movimiento 26 de Julio. Colaboró junto a un grupo de revolucionarios en la búsqueda de todas las formas posibles para ayudar a los sobrevivientes del ataque al Cuartel Moncada.

Participó en el Levantamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. Durante todo el periodo insurreccional cumplió diferentes responsabilidades, entre ellas el traslado, junto con Vilma Espín, desde Santiago de Cuba a Manzanillo de los compañeros que formaron el primer contingente de hombres y de armas que se incorporó a las guerrillas comandadas por Fidel Castro en la Sierra Maestra.

De forma permanente trabajó en el avituallamiento de armas, uniformes y medicinas para el I Frente Oriental. En el año 1958 (enero-agosto) realizó junto a un grupo de revolucionarias, una serie de viajes entre Miami y Cuba para traer armas bajo las faldas, las cuales introducían por los aeropuertos de La Habana, Varadero y Camagüey. En agosto de 1958 se incorporó al Ejército Rebelde en el II Frente Oriental Frank País dirigido por el Comandante Raúl Castro Ruz.

Distinciones y homenajes

