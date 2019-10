Extienden plazos para Informática 2020

La Habana, Cuba. – El comité organizador de la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020 anunció que las fechas límites para participar en el evento han sido extendidas.

Los profesionales que deseen presentar sus ponencias pueden hacerlo hasta el día 8 de noviembre próximo, mientras que la notificación de aceptación se realizará el 29 de ese mismo mes y el envío del trabajo final para su publicación será posible hasta el 20 de diciembre.

De igual manera se extiende el plazo de admisión de proyectos y soluciones nacionales para el concurso Panorama de las TIC en Cuba hasta el venidero 31 de octubre.

La Convención y Feria Internacional Informática 2020 sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana y el recinto ferial Pabexpo en marzo del próximo año con un amplio programa de conferencias, talleres y mesas redondas.

