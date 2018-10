Expresarán trabajadores cubanos solidaridad con pueblos americanos

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), manifestó este 2 de octubre, en Panamá, que expresarán en ese país la solidaridad con los pueblos y los trabajadores que en la región luchan por conquistar sus más elementales derechos laborales.

En el contexto de la XIX Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sesiona en la nación istmeña hasta el 5 de octubre, el dirigente sindical declaró a la agencia Prensa Latina que también alzarán la voz para protestar ante el desarrollo de las políticas neoliberales.

“Los cubanos podremos exponer los logros que tenemos en materia de igualdad, de derechos laborales y sociales como parte de un proyecto social socialista que defendemos, actualizándolo, pero que lo hemos ratificado construyéndolo”, enfatizó.

Agregó que darán a conocer cómo un país a partir de su voluntad política y de su proyección social -aún impactado por limitaciones en el orden económico, financiero y material- preserva por encima de todo el empleo de los trabajadores.

“Somos un país con niveles de desempleo muy bajos, casi nulos. En la discusión de nuestro nuevo proyecto de Constitución se reafirma la garantía del Estado por asegurar a cada ciudadano cubano un empleo digno”, resaltó Guilarte de Nacimiento.

FUENTE/ RADIO HABANA CUBA

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.