Expresa Lazo condolencias por fallecimiento de Presidente vietnamita

Esteban Lazo Hernández, presidente de Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), envió condolencias al pueblo de Vietnam luego de conocer del fallecimiento de Tran Dai Quang, mandatario de ese país.

Antes de iniciar la segunda jornada de trabajo con los presidentes de las asambleas provinciales, y con la presencia de Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se dedicó un minuto de silencio a la memoria de ese gran amigo de Cuba.

Lazo Hernández resaltó los históricos lazos que unen a Cuba con el hermano país asiático, y recordó que fue precisamente con la visita de Tran Dai Quang, el 16 de noviembre de 2016, que se inauguró oficialmente el Capitolio de La Habana como sede institucional de la ANPP.

De igual modo, el presidente del legislativo cubano destacó que el líder vietnamita fue el último jefe de estado que pudo reunirse con Fidel Castro antes de su partida física, en noviembre de ese mismo año.

Lazo Hernández resaltó también que, durante el reciente viaje oficial de Salvador Mesa a ese país, en ocasión del 45 aniversario de la visita de Fidel, el presidente vietnamita tuvo la cortesía de recibirlo, a pesar de su enfermedad.

Tomado de parlamentocubano.cu

