Exitoso Referendo Constitucional en Cuba

La Habana, Cuba. – Como una jornada favorable y con amplia participación del pueblo a las urnas, calificó la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, el referendo constitucional de este domingo en Cuba.

Informó que hasta las 05:00 de la tarde del domingo 24 de febrero ejercieron su derecho al voto 7 millones 524 mil 318 cubanos, cifra que representa el 81,53 por ciento del total de electores a votar según lista actualizada.

Esos datos -dijo- evidencian un incremento del 3 por ciento en relación con el proceso anterior en marzo pasado, y precisó que hubo un número considerable de incluidos, de ellos más de 200 mil inscripciones excepcionales.

Balseiro destacó que funcionaron sin contratiempos los planes de aseguramiento del referendo constitucional, cuyos resultados parciales serán dados a conocer este lunes en conferencia de prensa.

